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Украина против россии – в Гааге 23 сентября начнутся слушания по существу

19:44, 22 сентября 2024
Постоянная палата третейского суда в Гааге проведет слушания по существу по иску о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Украина против россии – в Гааге 23 сентября начнутся слушания по существу
Источник фото: picture-alliance/Daniel Kalker
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В Гааге 23 сентября начнутся слушания по сути по иску Украины против рф о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

До конца слушаний публичный доступ будет закрыт в какой-либо форме, но публичными будут вступительные и заключительные заявления сторон. Со временем на сайте Суда будет обнародована открытая информация.

Слушания по сути по иску Украины против российской федерации будут проходить с 23 сентября по 5 октября 2024 года в зале Постоянной палаты третейского суда во Дворце мира, Гаага, Нидерланды.

В ходе слушаний будут рассматривать суть дела, вопросы юрисдикции и приемлемости, что остались.

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