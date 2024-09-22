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В каких странах Европы самые высокие средние зарплаты — топ-10 лидеров

15:23, 22 сентября 2024
Стало известно, какие зарплаты в разных странах Европы.
В каких странах Европы самые высокие средние зарплаты — топ-10 лидеров
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Украинские беженцы из-за полномасштабного вторжения рф вынуждены были уехать в страны Европы. Некоторые уже нашли работу, а некоторые в поисках оптимального места. Были определены страны с самыми высокими средними зарплатами. Об этом сообщает Visit Ukraine.

В топ-10 стран с самой высокой средней заработной платой входят:

  1. Швейцария - 8 148 евро;
  2. Норвегия - 7 094 евро;
  3. Дания - 6 068 евро;
  4. Люксембург - 5 462 евро;
  5. Бельгия - 4 511 евро;
  6. Швеция - 4 338 евро;
  7. Финляндия - 4 031 евро;
  8. Нидерланды - 3 975 евро;
  9. Франция - 3 929 евро;
  10. Германия - 3 812 евро.

Самые низкие средние зарплаты в странах Европы таковы:

  1. Албания - 422 евро;
  2. Болгария - 637 евро;
  3. Сербия - 723 евро;
  4. Румыния – 742 евро;
  5. Черногория – 844 евро;
  6. Босния и Герцеговина – 861 евро;
  7. Литва – 880 евро;
  8. Латвия - 1 053 евро;
  9. Венгрия - 1 066 евро;
  10. Польша - 1 114 евро.

В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

Что касается высокой почасовой оплаты труда, то здесь ситуация выглядит так:

  1. Норвегия – 54 евро;
  2. Швейцария - 52 евро;
  3. Дания – 44 евро;
  4. Бельгия – 41 евро;
  5. Швеция – 40 евро.

Самая низкая почасовая оплата труда в таких странах:

  1. Албания - 2,4 евро;
  2. Болгария - 4,7 евро;
  3. Сербия - 5,25 евро;
  4. Черногория – 5,54 евро;
  5. Босния и Герцеговина – 5,65 евро.

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