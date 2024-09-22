В каких странах Европы самые высокие средние зарплаты — топ-10 лидеров

Стало известно, какие зарплаты в разных странах Европы.

Украинские беженцы из-за полномасштабного вторжения рф вынуждены были уехать в страны Европы. Некоторые уже нашли работу, а некоторые в поисках оптимального места. Были определены страны с самыми высокими средними зарплатами. Об этом сообщает Visit Ukraine.

В топ-10 стран с самой высокой средней заработной платой входят:

Швейцария - 8 148 евро; Норвегия - 7 094 евро; Дания - 6 068 евро; Люксембург - 5 462 евро; Бельгия - 4 511 евро; Швеция - 4 338 евро; Финляндия - 4 031 евро; Нидерланды - 3 975 евро; Франция - 3 929 евро; Германия - 3 812 евро.

Самые низкие средние зарплаты в странах Европы таковы:

Албания - 422 евро; Болгария - 637 евро; Сербия - 723 евро; Румыния – 742 евро; Черногория – 844 евро; Босния и Герцеговина – 861 евро; Литва – 880 евро; Латвия - 1 053 евро; Венгрия - 1 066 евро; Польша - 1 114 евро.

В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

Что касается высокой почасовой оплаты труда, то здесь ситуация выглядит так:

Норвегия – 54 евро; Швейцария - 52 евро; Дания – 44 евро; Бельгия – 41 евро; Швеция – 40 евро.

Самая низкая почасовая оплата труда в таких странах:

Албания - 2,4 евро; Болгария - 4,7 евро; Сербия - 5,25 евро; Черногория – 5,54 евро; Босния и Герцеговина – 5,65 евро.

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