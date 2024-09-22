В каких странах Европы самые высокие средние зарплаты — топ-10 лидеров

Украинские беженцы из-за полномасштабного вторжения рф вынуждены были уехать в страны Европы. Некоторые уже нашли работу, а некоторые в поисках оптимального места. Были определены страны с самыми высокими средними зарплатами. Об этом сообщает Visit Ukraine.
В топ-10 стран с самой высокой средней заработной платой входят:
Самые низкие средние зарплаты в странах Европы таковы:
В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.
Что касается высокой почасовой оплаты труда, то здесь ситуация выглядит так:
Самая низкая почасовая оплата труда в таких странах:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.