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Спрос на новые автомобили в ЕС в августе упал до минимума за три года

19:27, 22 сентября 2024
Негативная динамика охватила все основные рынки блока, свидетельствуют данные ACEA.
Спрос на новые автомобили в ЕС в августе упал до минимума за три года
Источник фото: REUTERS/Stephane Nitschke
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В августе этого года в Евросоюзе спрос на новые автомобили был самым низким за три года, а продажи электромобилей упали на 44%. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), пишет Reuters.

Как отмечают в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» по данным АСЕА, в прошлом месяце на рынках ЕС было реализовано 643,6 тыс. новых легковушек, что на 18% меньше, чем в августе прошлого года.

Негативная динамика охватила все основные рынки блока: Германия (-27,8%), Франция (-24,3%), Италия (-13,4%), Испания (-6,5%).

Наибольшие потери понес сегмент электромобилей (BEV). По сравнению с прошлым годом августовские продажи BEV сократились на 44% до 92 627 ед. А их общая доля рынка снизилась до 14,4% с 21% годом ранее.

Регистрация плагин-гибридных авто (PHEV) также отметились значительным падением на 22% - до 45590 ед.

Продажи бензиновых автомобилей упали на 17% – до 213057 ед.

Рынок дизельных автомобилей сократился на 26% – до 72177 ед.

Единственный сегмент рынка новых авто, продемонстрировавший рост, был рынок гибридов (HEV). За месяц европейцы купили 201 552 ед. новых HEV (+6,6%).

С начала года в ЕС было реализовано 7,2 млн новых легковых автомобилей, что на 1,4% больше, чем в прошлом.

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