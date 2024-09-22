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Аномальная жара и наводнения – как война влияет на климат Украины

19:21, 22 сентября 2024
2024 год побил температурные рекорды в Украине.
Аномальная жара и наводнения – как война влияет на климат Украины
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В этом году Украина столкнулась с различными природными аномалиями, от экстремальной жары до наводнений, что является следствием глобальных изменений климата. Кроме того, война, развязанная россией, еще больше усугубляет эти проблемы, способствуя росту выбросов парниковых газов. Об этом сообщает издание Фокус, ссылаясь на мнения экологов.

2024 год стал годом серьезных климатических изменений для Европы. Лето побило рекорды температур - в некоторых регионах Украины, в частности на юге, термометры показывали до 43°C, а Киев длительное время оставался под палящим солнцем. Эти погодные условия вызвали засухи и рост количества лесных пожаров. В водах Средиземного моря также наблюдались аномальные температуры более 30°C, что негативно повлияло на морскую экосистему и увеличило риски стихийных бедствий в прибрежных регионах.

По словам эколога Анны Корягиной из ОО «Екодія», изменения климата вызваны интенсивным использованием ископаемого топлива, что приводит к выбросам парниковых газов и нагреву атмосферы. Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения и стихийные пожары.

Кроме этого, война россии в Украине существенно влияет на климатическую ситуацию. За последние два года из-за военных действий было выброшено 175 миллионов тонн углекислого газа, что превышает годовые выбросы таких стран, как Нидерланды. Согласно обновленному отчету Инициативы по учету парниковых газов войны, общий ущерб от российской агрессии оценивается в 32 миллиарда долларов.

Корягина отмечает, что борьба с изменениями климата требует совместных усилий всех стран, поскольку погодные аномалии становятся все более частыми. Если не принимать меры, последствия могут быть катастрофическими.

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