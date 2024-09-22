В Днепропетровской области российский дрон убил мать и ребенка, которые ехали в автомобиле

В результате трагедии погибли мать и ее 12-летняя дочь.

В Никополе на Днепропетровщине российский дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья из четырех человек. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, в результате трагедии погибла мать и ее 12-летняя дочь.

В полиции сообщили, что российские оккупанты атаковали автомобиль ВАЗ, использовав дрон-камикадзе. В результате атаки автомобиль вспыхнул, находившаяся на заднем сиденье 12-летняя девочка погибла.

Правоохранители эвакуировали с места обстрела раненого 25-летнего мужчину и его 25-летнюю жену, которая уже не подавала признаков жизни. Их 4-летняя дочь, также получившая ранения, была доставлена ​​в медицинское учреждение.

Указывается, что трагедия произошла во время движения автомобиля по одной из улиц города.

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