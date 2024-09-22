Мошенники в Праге собрали более миллиона крон под видом сбора на помощь Украине

18-летний организатор фейкового сбора для Украины может получить до восьми лет заключения.

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Пражские уголовные следователи раскрыли мошенническую схему, в которой преступники собрали более 1,1 миллиона крон (примерно 44 тысячи евро) в рамках фиктивного сбора средств для Украины под видом Фонда JSME LIDÉ («Мы - люди»). Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова, пишет Novinky.

В течение нескольких месяцев мошенники собирали деньги в копилках, размещенных в магазинах Праги и соседних муниципалитетов. Собранные пожертвования они использовали для личных нужд, в частности для путешествий по миру, вместо того, чтобы помогать Украине.

Главному организатору, который является 18-летним, грозит до восьми лет заключения. По словам Кропачевой, полиция во время обысков изъяла значительные суммы наличных, банковские карты и документы, подтверждающие мошеннические действия. Хотя пока доказан нанесенный ущерб в 1,1 миллиона крон, реальные убытки могут быть значительно больше.

Фонд JSME LIDÉ зарегистрирован в коммерческом реестре Чехии, но не имеет веб-сайта или социальных сетей. На прошлой неделе полиция арестовала предполагаемого организатора фейкового сбора средств, а также открыла уголовное дело против одного юридического лица, причастного к преступлению.

Полиция призвала граждан быть осторожными при донорстве и проверять легитимность сборов, чтобы избежать мошенничества.

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