Практика судов
  1. В мире

Мошенники в Праге собрали более миллиона крон под видом сбора на помощь Украине

18:51, 22 сентября 2024
18-летний организатор фейкового сбора для Украины может получить до восьми лет заключения.
Мошенники в Праге собрали более миллиона крон под видом сбора на помощь Украине
Источник фото: Novinky
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пражские уголовные следователи раскрыли мошенническую схему, в которой преступники собрали более 1,1 миллиона крон (примерно 44 тысячи евро) в рамках фиктивного сбора средств для Украины под видом Фонда JSME LIDÉ («Мы - люди»). Об этом в субботу сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова, пишет Novinky.

В течение нескольких месяцев мошенники собирали деньги в копилках, размещенных в магазинах Праги и соседних муниципалитетов. Собранные пожертвования они использовали для личных нужд, в частности для путешествий по миру, вместо того, чтобы помогать Украине.

Главному организатору, который является 18-летним, грозит до восьми лет заключения. По словам Кропачевой, полиция во время обысков изъяла значительные суммы наличных, банковские карты и документы, подтверждающие мошеннические действия. Хотя пока доказан нанесенный ущерб в 1,1 миллиона крон, реальные убытки могут быть значительно больше.

Фонд JSME LIDÉ зарегистрирован в коммерческом реестре Чехии, но не имеет веб-сайта или социальных сетей. На прошлой неделе полиция арестовала предполагаемого организатора фейкового сбора средств, а также открыла уголовное дело против одного юридического лица, причастного к преступлению.

Полиция призвала граждан быть осторожными при донорстве и проверять легитимность сборов, чтобы избежать мошенничества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорам в 2025 году увеличат прожиточный минимум для расчета зарплаты, а финансирование прокуратуры вырастет на 3,56 млрд грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

Организатор коррупционного преступления сможет избежать перспективы тюрьмы при разоблачении другого организатора – законопроект

Размер штрафа для коррупционеров в случае принятия законопроекта о соглашениях со следствием будет составлять от 340 тысяч до 102 млн грн.

Снос самовольно построенного жилого дома является крайней мерой влияния на застройщика – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанции указали, что снос жилого дома будет неоправданным вмешательством государства в право ответчика на мирное владение его имуществом.

Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения – одобрен законопроект

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

Премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности устанавливается только тем госслужащим, которые получили отличную оценку – НАДС

Чтобы заслужить премию за 2024 год, государственным служащим нужно эффективно и качественно работать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео