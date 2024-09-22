Шахраї в Празі зібрали понад мільйон крон під виглядом збору на допомогу Україні

18-річний організатор фейкового збору для України може отримати до восьми років ув’язнення.

Джерело фото: Novinky

Празькі кримінальні слідчі розкрили шахрайську схему, в якій злочинці зібрали понад 1,1 мільйона крон (приблизно 44 тисячі євро) у рамках фіктивного збору коштів для України під виглядом Фонду JSME LIDÉ («Ми – люди»"). Про це в суботу повідомила речниця поліції Єва Кропачова, пише Novinky.

Протягом кількох місяців шахраї збирали гроші у скарбничках, розміщених у магазинах Праги та сусідніх муніципалітетів. Зібрані пожертви вони використовували для особистих потреб, зокрема для подорожей світом, замість того, щоб допомагати Україні.

Головному організатору, який є 18-річним, загрожує до восьми років ув'язнення. За словами Кропачової, поліція під час обшуків вилучила значні суми готівки, банківські картки та документи, що підтверджують шахрайські дії. Хоча поки що доведено завдані збитки у 1,1 мільйона крон, реальні збитки можуть бути значно більшими.

Фонд JSME LIDÉ зареєстрований у комерційному реєстрі Чехії, але не має веб-сайту чи соціальних мереж. Минулого тижня поліція арештувала ймовірного організатора фейкового збору коштів, а також відкрила кримінальну справу проти однієї юридичної особи, причетної до злочину.

Поліція закликала громадян бути обережними при донорстві і перевіряти легітимність зборів, щоб уникнути шахрайства.

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