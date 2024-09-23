Кожен п’ятий легковик з пробігом, що у серпні перейшов на українські номери, – із США

У порівнянні з серпнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 83%.

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Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 5,2 тисячі вживаних легковиків із США. Таким чином, статистика показує, що кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери був з США. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Водночас, як зазначається, у порівнянні з серпнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 83%.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 38%. Гібридні - 8%. Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

Середній вік авто з США з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці склав 5,5 роки.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model Y - 567 од.;

TESLA Model 3 - 547 од.;

FORD Escape - 329 од.;

TESLA Model S - 265 од.;

JEEP Cherokee - 259 од.

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