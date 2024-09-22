У застосунку Армія+ запустили опитування для військовослужбовців щодо сухпайків

Воно триватиме 14 днів.

Джерело фото: armyinform.com.ua

У мобільному застосунку Армія+ 21 вересня стартувало опитування про рівень задоволеності військовослужбовцями ЗСУ сухпайками, зокрема, добовими польовими наборами продуктів набору №15 (звичайними та посиленими з підігрівом). Опитування триватиме 14 днів.

Як пояснюють у Міноборони, це дозволять агенції Міноборони «‎Державний оператор тилу» побудувати закупівельну стратегію та ухвалити рішення щодо доцільності придбання сухпайків того чи іншого типу для ЗСУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони повідомило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Тепер будуть враховувати релігійні, медичні та етичні потреби.

Як зазначається, у межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що має дозволити забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

За інформацією Міноборони, нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

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