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У Львові водій Tesla порушив правила перед автівкою поліції – чим все скінчилося

21:50, 22 вересня 2024
Водій порушив ПДР та відмовився від перевірки на алкоголь.
У Львові водій Tesla порушив правила перед автівкою поліції – чим все скінчилося
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Водія автомобіля Tesla Model Y затримали у Львові за порушення правил дорожнього руху та ознаки алкогольного сп'яніння. Інцидент стався близько 21-ї години на вулиці Городоцькій, повідомила патрульна поліція Львівської області.

Патрульні помітили, як автомобіль рухався смугою для громадського транспорту та одразу подали сигнал для зупинки. Під час спілкування з 44-річним водієм інспектори виявили у нього ознаки сп'яніння, але чоловік відмовився пройти перевірку.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту).

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