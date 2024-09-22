Во Львове водитель Tesla нарушил правила перед машиной полиции – чем все закончилось

Водитель нарушил ПДД и отказался от проверки на алкоголь.

Водителя автомобиля Tesla Model Y задержали во Львове за нарушение правил дорожного движения и признаки алкогольного опьянения. Инцидент произошел около 21 часа на улице Городоцкой, сообщила патрульная полиция Львовской области.

Патрульные заметили, как автомобиль двигался по полосе для общественного транспорта и сразу подали сигнал для остановки. Во время общения с 44-летним водителем инспекторы обнаружили у него признаки опьянения, но мужчина отказался пройти проверку.

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта).

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