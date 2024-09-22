Личные электронные кабинеты адвокатов могут работать с перебоями – в чем причина

Для адвокатов временно может быть ограничен доступ к личным электронным кабинетам.

В воскресенье, 22 сентября, в связи с плановыми техническими работами временно может быть ограничен доступ к личным электронным кабинетам адвокатов на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как сообщили в НААУ, работы будут продолжаться с 10:00 до 20:00 и связаны с модернизацией Единого реестра адвокатов Украины в соответствии с решением Совета адвокатов Украины, принятого на заседании 20 сентября.

Как писала «Судебно-юридическая газета», адвокаты смогут самостоятельно формировать выписки из Единого реестра адвокатов Украины через личный электронный кабинет на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ожидается, что новый функционал будет доступен для использования в скором времени.

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