Практика судов
  1. В Украине

Личные электронные кабинеты адвокатов могут работать с перебоями – в чем причина

14:29, 22 сентября 2024
Для адвокатов временно может быть ограничен доступ к личным электронным кабинетам.
Личные электронные кабинеты адвокатов могут работать с перебоями – в чем причина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 22 сентября, в связи с плановыми техническими работами временно может быть ограничен доступ к личным электронным кабинетам адвокатов на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как сообщили в НААУ, работы будут продолжаться с 10:00 до 20:00 и связаны с модернизацией Единого реестра адвокатов Украины в соответствии с решением Совета адвокатов Украины, принятого на заседании 20 сентября.

Как писала «Судебно-юридическая газета», адвокаты смогут самостоятельно формировать выписки из Единого реестра адвокатов Украины через личный электронный кабинет на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ожидается, что новый функционал будет доступен для использования в скором времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности устанавливается только тем госслужащим, которые получили отличную оценку – НАДС

Чтобы заслужить премию за 2024 год, государственным служащим нужно эффективно и качественно работать.

Глава Совета судей объяснил, откуда в проекте бюджета появилась норма о премиях судьям

Кабмин предлагает такую лазейку, чтобы не увеличивать пенсии судьям в отставке, ведь средств на это нет.

Исключение нормы о медосмотре в МСЭК для определения инвалидности – парламент одобрил законопроект

Парламент принял в первом чтении законопроект, предлагающий исключить норму о медицинском осмотре в МСЭК для определения инвалидности.

Судей обвинили в том, что они заполнили свои имущественные декларации в рабочее время

Участник судебного процесса обратился в НАПК и решил добиться отвода коллегии судей апелляционного суда.

Содержит риски нарушения принципов защиты персональных данных — Минцифры оценило законопроект о тотальном видеонаблюдении за гражданами

Также, учитывая риски ошибочной идентификации, и учитывая законодательство, регламентирующее совершение уголовных процессуальных действий, в Минцифры считают необходимым предупредить случаи доказывания виновности лица, которые будут основываться исключительно на данных, собранных системой видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео