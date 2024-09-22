Практика судів
  1. В Україні

Особисті електронні кабінети адвокатів можуть працювати з перебоями – в чому причина

14:29, 22 вересня 2024
Для адвокатів тимчасово може бути обмежений доступ до особистих електронних кабінетів.
Особисті електронні кабінети адвокатів можуть працювати з перебоями – в чому причина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 22 вересня, у звʼязку із плановими технічними роботами тимчасово може бути обмежений доступ до особистих електронних кабінетів адвокатів на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Як повідомили у НААУ, роботи триватимуть з 10:00 до 20:00 і повʼязані модернізацією Єдиного реєстру адвокатів України відповідно до рішення Ради адвокатів України, ухваленого на засіданні 20 вересня.

Як писала «Судово-юридична газета», адвокати зможуть самостійно формувати витяги з Єдиного реєстру адвокатів України через особистий електронний кабінет на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Очікується, що новий функціонал буде доступний для використання уже невдовзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Виключення норми про медогляд в МСЕК для визначення інвалідності – парламент схвалив законопроект

Парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким пропонується виключити норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності.

Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Містить ризики порушення принципів захисту персональних даних — Мінцифри оцінило законопроект про тотальний відеонагляд за громадянами

Також, зважаючи на ризики помилкової ідентифікації, і враховуючи законодавство, яке регламентує здійснення кримінальних процесуальних дій, у Мінцифри вважають за необхідне попередити випадки доказування винуватості особи, які ґрунтуватимуться виключно на даних, зібраних системою відеомоніторингу стану публічної безпеки.

Аудит повноважень органів суддівського врядування та самоврядування відбудеться у 2025 році – ВРП

Буде вирішуватися питання оптимізації органів суддівського врядування, але загроза нависне над РСУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео