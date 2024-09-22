Особисті електронні кабінети адвокатів можуть працювати з перебоями – в чому причина

Для адвокатів тимчасово може бути обмежений доступ до особистих електронних кабінетів.

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У неділю, 22 вересня, у звʼязку із плановими технічними роботами тимчасово може бути обмежений доступ до особистих електронних кабінетів адвокатів на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Як повідомили у НААУ, роботи триватимуть з 10:00 до 20:00 і повʼязані модернізацією Єдиного реєстру адвокатів України відповідно до рішення Ради адвокатів України, ухваленого на засіданні 20 вересня.

Як писала «Судово-юридична газета», адвокати зможуть самостійно формувати витяги з Єдиного реєстру адвокатів України через особистий електронний кабінет на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Очікується, що новий функціонал буде доступний для використання уже невдовзі.

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