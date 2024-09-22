Президент підтримав зміни до Бюджетного кодексу, які відновлюють середньострокове планування на місцевому рівні

Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України (11131).

Як раніше зазначала голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, про середньострокове планування державного та місцевих бюджетів ідеться в Меморандумі з МВФ (не структурний маяк, але текстова частина, яка перераховує наміри України), а також цей законопроєкт та підзаконні акти до нього дуже імовірно стануть однією з умов для фінансування від Світового банку.

Нагадаємо, що у середу, 18 вересня, Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону 11131, спрямований на удосконалення бюджетного планування на місцевому рівні. Рішення підтримали 287 нардепів.

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