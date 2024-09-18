Рада прийняла закон про відновлення середньострокового планування для місцевих бюджетів

У середу, 18 вересня, Верховна Рада України прийняла в цілому проект закону 11131, спрямований на удосконалення бюджетного планування на місцевому рівні. Рішення підтримали 287 нардепів.
Як повідомив Мінфін, документ сприятиме забезпеченню передбачуваності бюджетної політики та дотримання принципу єдності бюджетної системи, а також актуалізації та приведенню окремих його положень у відповідність із законами України.
Основні положення:
Такі зміни спрямовано на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян.
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