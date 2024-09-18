Рада прийняла закон про відновлення середньострокового планування для місцевих бюджетів

Зміни спрямовано на підвищення ефективності управління місцевими фінансами та посилення соціальної підтримки громадян.

У середу, 18 вересня, Верховна Рада України прийняла в цілому проект закону 11131, спрямований на удосконалення бюджетного планування на місцевому рівні. Рішення підтримали 287 нардепів.

Як повідомив Мінфін, документ сприятиме забезпеченню передбачуваності бюджетної політики та дотримання принципу єдності бюджетної системи, а також актуалізації та приведенню окремих його положень у відповідність із законами України.

Основні положення:

відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів, що допоможе органам місцевого самоврядування краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами;

підтримка регіонів, що відновлюються після руйнувань та окупації, із забезпеченням необхідної гнучкості в бюджетному плануванні;

розширення можливостей місцевих громад для залучення фінансування через запозичення з метою ефективного управління борговою політикою.

Такі зміни спрямовано на підвищення ефективності управління місцевими фінансами, стабілізацію економічного розвитку на місцевому рівні та посилення соціальної підтримки громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.