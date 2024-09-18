Дональд Трамп і Анджей Дуда виступлять разом на передвиборчому заході у Пенсильванії

Дональд Трамп і Анджей Дуда проведуть спільний захід у Національній святині Ченстоховської.

Джерело фото: Polskie Radio

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп планує виступити разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою на передвиборчому заході у штаті Пенсильванія в неділю, 22 вересня. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на американських і польських чиновників.

Дуда, який перебуватиме у США на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня, приєднається до Трампа на заході, що відбудеться в Національній святині Матері Божої Ченстоховської, польсько-американській римо-католицькій святині.

Пенсильванія, як зазначає WSJ, є важливим штатом для президентських виборів у США, де проживає близько 700 тисяч польських американців, що складає 5% від загального населення штату.

Підтримка Дуди для Трампа є незвичною, оскільки іноземні лідери зазвичай уникнуть участі у виборчих кампаніях, щоб не бути сприйнятими як впливаючі на вибори. Тим не менш, Трамп і Дуда мають тісні зв’язки з часів президентства Трампа. У 2017 році Дуда організував мітинг на підтримку Трампа у Варшаві.

«Незважаючи на тісні зв'язки, Трамп і Дуда в останні роки розходилися в думках через скептицизм Трампа щодо продовження підтримки України, яка межує з Польщею. Минулого року Дуда зустрівся з Трампом, щоб закликати своїх колег-республіканців прийняти законопроєкт про додаткову допомогу, який частково продовжуватиме допомагати Україні в боротьбі з російським вторгненням», - додають у виданні.

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