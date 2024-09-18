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Російські агенти, які готували теракти у Києві та Львові, постануть перед судом

15:04, 18 вересня 2024
Агентів російського гру судитимуть за підготовку терактів у Києві та Львові.
Російські агенти, які готували теракти у Києві та Львові, постануть перед судом
Фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування щодо чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського гру, яку нейтралізували навесні 2024 року.

Як зазначають у спецслужбі, напередодні 9 травня зловмисники готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві. Таке завдання агенти отримали від свого російського куратора Юрія Сизова – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

За його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах.

«Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у гіпермаркетах, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.

Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто», - повідомили в СБУ.

Правоохоронцям вдалося запобігти серії терактів. У результаті багатоетапної спецоперації було покроково задокументовано підривну діяльність всієї агентурно-бойової групи гру разом з її російським куратором.

СБУ затримала ворожих агентів «на гарячому», коли вони встановлювали вибухові пристрої у Київському гіпермаркеті. Згодом затримали ще двох учасників ворожої групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з росії вибухівку для виконавців терактів.

Встановлено, що на замовлення російського гру постачальники вибухівки мали забезпечити «евакуацію» одного із підривників на територію рф. Його планували довести до кордону з росією та надати детальний інструктаж щодо його перетину.

Окрім цього, як свідчать матеріали провадження, співробітник гру рф Юрій Сизов відповідав також за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ вкотре спрацювала на випередження і запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення.

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