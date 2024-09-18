Российские агенты, готовившие теракты в Киеве и Львове, предстанут перед судом

Агентов российского гру будут судить за подготовку терактов в Киеве и Львове.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении четырех участников агентурно-боевой группы российской гру, которую нейтрализовали весной 2024 года.

Как отмечают в спецслужбе, накануне 9 мая злоумышленники готовили серию масштабных взрывов в строительных гипермаркетах и ​​вблизи кафе в Киеве. Такую задачу агенты получили от своего российского куратора Юрия Сизова – кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

По его указанию, агенты прибыли в Киев, где устанавливали взрывные устройства в трех строительных гипермаркетах.

«Самодельная взрывчатка была замаскирована в упаковки из-под чая и должна была сдетонировать в гипермаркетах, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

Одновременно злоумышленники готовили еще один взрыв вблизи популярного столичного кафе. Для этого планировали заминировать припаркованный рядом автомобиль», - сообщили в СБУ.

Правоохранителям удалось предотвратить серию терактов. В результате многоэтапной спецоперации была пошагово задокументирована подрывная деятельность всей агентурно-боевой группы игру вместе с ее российским куратором.

СБУ задержала вражеских агентов «на горячем», когда они устанавливали взрывные устройства в Киевском гипермаркете. Затем задержали еще двух участников вражеской группы. Ими оказались контрабандисты, переправлявшие из россии взрывчатку для исполнителей терактов.

Установлено, что по заказу российской гру поставщики взрывчатки должны были обеспечить «эвакуацию» одного из взрывателей на территорию россии. Его планировали довести до границы с россией и предоставить детальный инструктаж по его пересечению.

Кроме этого, как свидетельствуют материалы производства, сотрудник группы Юрий Сизов отвечал также за проведение диверсии, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ в очередной раз сработала на опережение и предотвратила взрывы на одном из предприятий оборонного назначения.

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