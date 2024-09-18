Эстонская компания начнет производство ракетных систем в Украине

Эстонская компания Frankenburg Technologies начнет производство противодронных ракетных систем в Украине.

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила о планах начать производство противодронных ракетных систем в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, эта инициатива является признаком растущего интереса европейских производителей оружия к созданию производственных мощностей в Украине. Frankenburg Technologies, которая была основана в январе 2024 года, является новым игроком на оборонном рынке. Компания состоит из экспертов оборонной и технологической промышленности Эстонии, а также консультируется экс-командующим Сил обороны Эстонии Мартином Геремом. Генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Ваарси является стратегическим инвестором компании.

Соучредителем Frankenburg Technologies является Таави Мадиберк, генеральный директор Skeleton Technologies, эстонского производителя суперконденсаторов. Технологические партнеры компании включают Siemens, а один из самых богатых бизнесменов Эстонии, Маргус Линнамяэ, также связан с компанией.

Эта новость подкрепляется предыдущими шагами в Украине: 10 июня 2024 года в рамках совместного предприятия Укроборонпрома с Rheinmetall был открыт первый совместный цех по ремонту и производству немецкой бронетехники в Украине.

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