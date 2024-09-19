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Юрлицо зарегистрировано по адресу квартиры учредителя — будет ли льгота по налогу на недвижимость

21:07, 19 сентября 2024
Может ли учредитель предприятия применить льготу по налогу на недвижимое имущество в квартиру, по адресу которой зарегистрировано такое предприятие.
Юрлицо зарегистрировано по адресу квартиры учредителя — будет ли льгота по налогу на недвижимость
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, может ли учредитель предприятия применить льготу по налогу на недвижимое имущество к квартире, по адресу которой зарегистрировано такое предприятие.

Согласно подпункту 266.4.3 пункта 266.4 статьи 266 НКУ льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не предоставляются, в частности, на объекты налогообложения, используемые их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, используются в предпринимательской деятельности).

Пунктом 63.3 статьи 63 НКУ определено, что налогоплательщики с целью проведения налогового контроля подлежат регистрации или взятию на учет в контролирующих органах по местонахождению юридического лица, обособленным подразделениям юридического лица, месту жительства лица (основное место учета), а также по месту нахождения (регистрации) ) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность (неосновное место учета).

Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его проживания, по которому оно берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе (пункт 45.1 статьи 45 НКУ).

Налоговым адресом юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) является местонахождение такого юридического лица, сведения о содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (пункт 45.2 статьи 45 НКУ).

При этом согласно статье 93 Гражданского кодекса Украины местонахождением юридического лица является фактическое место ведения деятельности или расположения офиса, из которого проводится ежедневное управление деятельностью юридического лица (преимущественно находится руководство) и осуществление управления и учета.

Следовательно, физическое лицо – учредитель юридического лица не может применить льготу по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, к объекту жилой недвижимости, по адресу которого зарегистрировано данное юридическое лицо.

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