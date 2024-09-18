Естонська компанія розпочне виробництво ракетних систем в Україні

Естонська компанія Frankenburg Technologies розпочне виробництво протидронових ракетних систем в Україні.

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила про плани розпочати виробництво протидронових ракетних систем в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією, ця ініціатива є ознакою зростаючого інтересу європейських виробників зброї до створення виробничих потужностей в Україні. Frankenburg Technologies, яка була заснована у січні 2024 року, є новим гравцем на оборонному ринку. Компанія складається з експертів оборонної та технологічної промисловості Естонії, а також консультується екскомандувачем Сил оборони Естонії Мартіном Геремом. Генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі є стратегічним інвестором компанії.

Співзасновником Frankenburg Technologies є Тааві Мадіберк, генеральний директор Skeleton Technologies, естонського виробника суперконденсаторів. Технологічні партнери компанії включають Siemens, а один із найбагатших бізнесменів Естонії, Маргус Ліннамяе, також пов'язаний із компанією.

Ця новина підкріплюється попередніми кроками в Україні: 10 червня 2024 року у межах спільного підприємства Укроборонпрому з Rheinmetall було відкрито перший спільний цех з ремонту та виробництва німецької бронетехніки в Україні.

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