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Дональд Трамп и Анджей Дуда выступят вместе на предвыборном мероприятии в Пенсильвании

19:34, 18 сентября 2024
Дональд Трамп и Анджей Дуда проведут совместное мероприятие в Национальной святыне Ченстоховской.
Дональд Трамп и Анджей Дуда выступят вместе на предвыборном мероприятии в Пенсильвании
Источник фото: Polskie Radio
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп планирует выступить вместе с президентом Польши Анджеем Дудой на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и польских чиновников.

Дуда, который будет находиться в США на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, присоединится к Трампу на мероприятии, которое состоится в Национальной святыне Матери Божьей Ченстоховской, польско-американской римско-католической святыне.

Пенсильвания, как отмечает WSJ, является важным штатом для президентских выборов в США, где проживает около 700 тысяч польских американцев, что составляет 5% от общего населения штата.

Поддержка Дуды для Трампа является необычной, поскольку иностранные лидеры обычно избегают участия в избирательных кампаниях, чтобы не быть воспринятыми как влияющие на выборы. Тем не менее, Трамп и Дуда имеют тесные связи со времен президентства Трампа. В 2017 году Дуда организовал митинг в поддержку Трампа в Варшаве.

«Несмотря на тесные связи, Трамп и Дуда в последние годы расходились во мнениях из-за скептицизма Трампа относительно продолжения поддержки Украины, которая граничит с Польшей. В прошлом году Дуда встретился с Трампом, чтобы призвать своих коллег-республиканцев принять законопроект о дополнительной помощи, который частично будет продолжать помогать Украине в борьбе с российским вторжением», - добавляют в издании.

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