Рада приняла закон о возобновлении среднесрочного планирования для местных бюджетов

Изменения направлены на повышение эффективности управления местными финансами и усиление социальной поддержки граждан.

В среду, 18 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона 11131, направленный на усовершенствование бюджетного планирования на местном уровне. Решение поддержали 287 нардепов.

Как сообщил Минфин, документ будет способствовать обеспечению предсказуемости бюджетной политики и соблюдению принципа единства бюджетной системы, а также актуализации и приведению отдельных его положений в соответствие с законами Украины.

Основные положения:

восстановление среднесрочного планирования местных бюджетов, что поможет органам местного самоуправления лучше прогнозировать и управлять имеющимися финансовыми ресурсами;

поддержка возобновляемых регионов после разрушений и оккупации с обеспечением необходимой гибкости в бюджетном планировании;

расширение возможностей местных общин для привлечения финансирования через заимствования с целью эффективного управления долговой политикой.

Такие изменения направлены на повышение эффективности управления местными финансами, стабилизацию экономического развития на местном уровне и усиление социальной поддержки граждан.

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