Рада приняла закон о возобновлении среднесрочного планирования для местных бюджетов

В среду, 18 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона 11131, направленный на усовершенствование бюджетного планирования на местном уровне. Решение поддержали 287 нардепов.
Как сообщил Минфин, документ будет способствовать обеспечению предсказуемости бюджетной политики и соблюдению принципа единства бюджетной системы, а также актуализации и приведению отдельных его положений в соответствие с законами Украины.
Основные положения:
Такие изменения направлены на повышение эффективности управления местными финансами, стабилизацию экономического развития на местном уровне и усиление социальной поддержки граждан.
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