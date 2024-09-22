У Німеччині знайшли раніше невідомий твір Моцарта, який зберігався в архівах понад 100 років

Серенада Вольфганга Амадея Моцарта зберігалася понад 100 років в архіві Лейпцизької бібліотеки.

Джерело фото: BILD

У Німеччині був знайдений раніше невідомий твір видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта, який понад сто років зберігався в архівах Лейпцизької бібліотеки. Про це повідомляє BILD, зазначаючи, що знахідка стала результатом роботи над новим каталогом Кехеля — довідником музичної спадщини Моцарта.

Фахівці вважають, що 12-хвилинна серенада під назвою «Serenate ex C» була написана композитором у середині або наприкінці 1760-х років, коли йому було всього 10-13 років. Ульріх Лайзінгер, керівник досліджень фонду Моцартеум, підкреслив, що в 17 років Моцарт навряд чи створив би подібну музику.

Дослідники відзначили, що певні елементи твору, а також підпис композитора на нотах, вказують на те, що ця серенада дійсно належить Моцарту, хоча стовідсотково підтвердити це наразі неможливо. «Ми впевнені, що можемо представити абсолютно невідомий, чарівний твір юного Моцарта», — зазначив Лайзінгер.

Крім цього, в процесі створення каталогу Кехеля фахівці також з'ясували, що Моцарт часто писав на замовлення, щоб вдосконалити опери інших композиторів. У новому виданні вперше представлені його навчальні матеріали, що підкреслює різнобічність його творчості.

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