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В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта, которое хранилось в архивах более 100 лет

20:38, 22 сентября 2024
Серенада Вольфганга Амадея Моцарта хранилась более 100 лет в архиве Лейпцигской библиотеки.
В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта, которое хранилось в архивах более 100 лет
Источник фото: BILD
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В Германии было найдено ранее неизвестное произведение выдающегося композитора Вольфганга Амадея Моцарта, которое более ста лет хранилось в архивах Лейпцигской библиотеки. Об этом сообщает BILD, отмечая, что находка стала результатом работы над новым каталогом Кехеля - справочником музыкального наследия Моцарта.

Специалисты считают, что 12-минутная серенада под названием «Serenate ex C» была написана композитором в середине или в конце 1760-х годов, когда ему было всего 10-13 лет. Ульрих Лайзингер, руководитель исследований фонда Моцартеум, подчеркнул, что в 17 лет Моцарт вряд ли создал бы подобную музыку.

Исследователи отметили, что определенные элементы произведения, а также подпись композитора на нотах, указывают на то, что эта серенада действительно принадлежит Моцарту, хотя стопроцентно подтвердить это пока невозможно. «Мы уверены, что можем представить совершенно неизвестное, волшебное произведение юного Моцарта», - отметил Лайзингер.

Кроме этого, в процессе создания каталога Кехеля специалисты также выяснили, что Моцарт часто писал на заказ, чтобы усовершенствовать оперы других композиторов. В новом издании впервые представлены его учебные материалы, что подчеркивает разносторонность его творчества.

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