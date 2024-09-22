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Дюбуа на знаменитой арене «Уэмбли» в Лондоне сенсационно нокаутировал Джошуа

16:18, 22 сентября 2024
Поединок завершился досрочно.
Дюбуа на знаменитой арене «Уэмбли» в Лондоне сенсационно нокаутировал Джошуа
Источник фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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В Лондоне на арене «Уэмбли» прошел боксерский бой между бывшим двукратным чемпионом мира Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, обладателем титула по версии IBF.

Как сообщает DAZN Boxing, поединок завершился досрочно – Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в пятом раунде.

Джошуа потерпел четвертое поражение на профи-ринге и потерял шанс стать трехкратным чемпионом мира.

Дюбуа провел первую защиту титула IBF, который недавно ему достался от Александра Усика (украинец отказался от пояса).

Также мы писали, что стало известно, когда состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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