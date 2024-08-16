Стало відомо, коли відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі

Бій-реванш відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня цього року в Саудівській Аравії. Про це повідомив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх в соцмережі Х.

Нагадаємо, що19 травня Усик переміг Ф'юрі в першому в історії поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF і відібрав титул WBC, який належав Ф'юрі.

Зазначається, що переможець нового поєдинку боксерів не носитиме титул абсолютного чемпіона світу. У червні Усик добровільно звільнив пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) на користь переможця прийдешнього бою британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

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