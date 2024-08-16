На Львівщині в річці Рокитна масово гине риба: прокурори розпочали розслідування

Річка Рокитна постраждала від скидання шкідливих відходів.

Львівська обласна прокуратура повідомила про початок розслідування у зв'язку з забрудненням річки Рокитна, розташованої на Золочівщині. Зокрема, прокуратура Золочівського району зареєструвала кримінальне провадження за порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 КК України).

Згідно з попередніми даними, одне з місцевих підприємств здійснює скидання шкідливих відходів у річку, що спричинило забруднення води і призвело до масової загибелі риби та інших водних біоресурсів.

В даний момент прокурори та слідчі поліції вживають всі необхідні заходи для документування злочину. Розглядається питання про призначення ряду експертиз для встановлення точних причин забруднення.

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