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На Львовщине в реке Ракитная массово гибнет рыба: прокуроры начали расследование

23:33, 16 августа 2024
Река Ракитная пострадала от сброса вредных отходов.
На Львовщине в реке Ракитная массово гибнет рыба: прокуроры начали расследование
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Львовская областная прокуратура сообщила о начале расследования в связи с загрязнением реки Ракитная, расположенной на Золочевщине. В частности, прокуратура Золочевского района зарегистрировала уголовное производство за нарушение правил охраны вод (ч. 1 ст. 242 УК Украины).

Согласно предварительным данным, одно из местных предприятий осуществляет сброс вредных отходов в реку, что повлекло загрязнение воды и привело к массовой гибели рыбы и других водных биоресурсов.

В данный момент прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования преступления. Рассматривается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления точных причин загрязнения.

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