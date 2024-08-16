На Львовщине в реке Ракитная массово гибнет рыба: прокуроры начали расследование

Река Ракитная пострадала от сброса вредных отходов.

Львовская областная прокуратура сообщила о начале расследования в связи с загрязнением реки Ракитная, расположенной на Золочевщине. В частности, прокуратура Золочевского района зарегистрировала уголовное производство за нарушение правил охраны вод (ч. 1 ст. 242 УК Украины).

Согласно предварительным данным, одно из местных предприятий осуществляет сброс вредных отходов в реку, что повлекло загрязнение воды и привело к массовой гибели рыбы и других водных биоресурсов.

В данный момент прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования преступления. Рассматривается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления точных причин загрязнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.