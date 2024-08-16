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Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы могут обязать отчитываться о доходах своих пользователей – Минфин

17:51, 16 августа 2024
В Минфине обсудили с операторами цифровых платформ концепцию внедрения системы отчетности о доходах своих пользователей.
Сервисы такси, аренды жилья и маркетплейсы могут обязать отчитываться о доходах своих пользователей – Минфин
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В Украине собирается ввести отчетность о доходах, полученных физическими и юридическими лицами, использующими цифровые платформы для продажи своих товаров или услуг. Планируется обязать онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, отчитываться о доходах пользователей.

Эту информацию нужно будет подавать в Государственную налоговую службу, сообщает Министерство финансов по итогам встречи заместителя министра Светланы Воробей с представителями компаний – операторов цифровых платформ.

"Обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере. Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и повышению налоговой культуры налогоплательщиков", – отметила Светлана Воробей.

Минфин совместно с программой ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине осуществляет подготовительные меры по присоединению Украины к международному автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

В дальнейшем ДПС будет направлять отчеты о доходах подотчетных продавцов-нерезидентов компетентным органам юрисдикций-партнеров, являющихся сторонами Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Многостороннее соглашение DPI).

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