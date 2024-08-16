Во Флориде после шторма нашли бутылку с посланием 1945 года с тренировочной базы ВМС США

Письмо, датированное 4 марта 1945 года, было отправлено человеку по имени Ли.

Источник фото: The Washington Post

Жительница Флориды Сюзанна Фламент-Смит во время уборки после тропического шторма «Дебби» нашла на побережье бутылку с посланием, которое, вероятно, было написано в 1945 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Как рассказала Фламент-Смит, она вместе с семьей решила открыть бутылку и обнаружила в ней лист бумаги с указанной датой «4 марта 1945 года» и адресованный человеку по имени Ли. По данным издания, лист происходит из тренировочной базы ВМС США в Вирджиния-Бич, которая была основана в 1942 году и до сих пор функционирует.

Хотя значительную часть текста трудно прочитать из-за влияния времени и солнечных лучей, Фламент-Смит удалось расшифровать достаточно, чтобы предположить, что письмо было частью дружеской переписки.

Интересная находка привлекла внимание местных жителей и исследователей, которые теперь надеются узнать больше об авторе послания и его истории.

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