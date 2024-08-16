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У Флориді після шторму знайшли пляшку з посланням 1945 року із тренувальної бази ВМС США

23:12, 16 серпня 2024
Лист, датований 4 березня 1945 року, був відправлений людині на ім'я Лі.
У Флориді після шторму знайшли пляшку з посланням 1945 року із тренувальної бази ВМС США
Джерело фото: The Washington Post
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Мешканка Флориди Сюзанна Фламент-Сміт під час прибирання після тропічного шторму «Деббі» знайшла на узбережжі пляшку з посланням, яке, ймовірно, було написане у 1945 році. Про це повідомляє The Washington Post.

Як розповіла Фламент-Сміт, вона разом із родиною вирішила відкрити пляшку і виявила в ній аркуш паперу із зазначеною датою «4 березня 1945 року» та адресований людині на ім'я Лі. За даними видання, аркуш походить із тренувальної бази ВМС США у Вірджинія-Біч, яка була заснована у 1942 році й досі функціонує.

Хоча значну частину тексту важко прочитати через вплив часу і сонячного проміння, Фламент-Сміт вдалося розшифрувати достатньо, щоб припустити, що лист був частиною дружнього листування.

Цікава знахідка привернула увагу місцевих жителів і дослідників, які тепер сподіваються дізнатися більше про автора послання та його історію.

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