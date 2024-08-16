В Україні впровадили цифрове оформлення на всіх автомобільних пунктах пропуску

Митниця України оптимізувала роботу на всіх кордонах завдяки новій автоматизованій системі.

Джерело фото: interfax.com.ua

Державна митна служба України повідомила про успішне завершення впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення на всіх автомобільних пунктах пропуску державного кордону.

«Це важливий етап масштабної цифрової реформи митниці, що спрямована на оптимізацію процесів, спрощення процедур, економію часу та зниження витрат для бізнесу. Крім того, нова система забезпечує прискорення перетину кордону для громадян», – повідомили у відомстві.

Перехід на нову систему відбувався поступово, без зупинки процесу митного оформлення, завдяки злагодженій роботі команд Держмитслужби та митниць по всій країні. Пункти пропуску продовжували функціонувати у штатному режимі.

Одним із ключових елементів нової системи стало її інтегрування з автоматизованою системою управління ризиками. Ця система вже показала свою ефективність на раніше впроваджених модулях, допомагаючи виявляти та мінімізувати ризики, пов’язані з переміщенням товарів через кордон. Вона також підвищує рівень контролю та безпеки.

У рамках подальшої євроінтеграції планується впровадження додаткових компонентів, які базуються на стандартах ЄС. Це дозволить покращити взаємодію з європейськими митними системами.

Проєкт реалізовано за підтримки міжнародних партнерів, які надали фінансування та допомогли створити надійну ІТ-інфраструктуру. Вона забезпечує безперебійність роботи системи та захист даних навіть у найскладніших умовах.

Цифрова трансформація митної служби залишається пріоритетом на шляху до європейських стандартів та ефективного перезавантаження роботи митниці в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.