В Украине внедрили цифровое оформление на всех автомобильных пунктах пропуска

Таможня Украины оптимизировала работу на всех границах благодаря новой автоматизированной системе.

Источник фото: interfax.com.ua

Государственная таможенная служба Украины сообщила об успешном завершении внедрения новой автоматизированной системы таможенного оформления на всех автомобильных пунктах пропуска государственной границы.

«Это важный этап масштабной цифровой реформы таможни, направленной на оптимизацию процессов, упрощение процедур, экономию времени и снижение затрат для бизнеса. Кроме того, новая система обеспечивает ускорение пересечения границы для граждан», - сообщили в ведомстве.

Переход на новую систему происходил постепенно, без остановки процесса таможенного оформления, благодаря слаженной работе команд Гостаможслужбы и таможен по всей стране. Пункты пропуска продолжали функционировать в штатном режиме.

Одним из ключевых элементов новой системы стало ее интегрирование с автоматизированной системой управления рисками. Эта система уже показала свою эффективность на ранее внедренных модулях, помогая выявлять и минимизировать риски, связанные с перемещением товаров через границу. Она также повышает уровень контроля и безопасности.

В рамках дальнейшей евроинтеграции планируется внедрение дополнительных компонентов, основанных на стандартах ЕС. Это позволит улучшить взаимодействие с европейскими таможенными системами.

В рамках дальнейшей евроинтеграции планируется внедрение дополнительных компонентов, основанных на стандартах ЕС. Это позволит улучшить взаимодействие с европейскими таможенными системами.

Проект реализован при поддержке международных партнеров, которые предоставили финансирование и помогли создать надежную ИТ-инфраструктуру. Она обеспечивает бесперебойность работы системы и защиту данных даже в самых сложных условиях.

Цифровая трансформация таможенной службы остается приоритетом на пути к европейским стандартам и эффективной перезагрузке работы таможни в Украине.

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