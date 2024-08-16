Сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси можуть зобов’язати звітувати про доходи своїх користувачів, – Мінфін

У Мінфіні обговорили з операторами цифрових платформ концепцію впровадження системи звітності про доходи своїх користувачів.

В Україні збирається запровадити звітність про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують цифрові платформи для продажу своїх товарів або надання послуг. Планується зобов’язати онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, звітувати про доходи користувачів.

Цю інформацію потрібно буде подавати до Державної податкової служби, повідомляє Міністерство фінансів за підсумками зустрічі заступниці міністра Світлани Воробей із представниками компаній – операторів цифрових платформ.

"Забезпечення прозорого та справедливого податкового середовища є одним з пріоритетів Міністерства фінансів України у податковій сфері. Запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС та підвищенню податкової культури платників податків", – зазначила Світлана Воробей.

Мінфін спільно з програмою ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні здійснює підготовчі заходи для долучення України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Надалі ДПС надсилатиме звіти про доходи підзвітних продавців-нерезидентів компетентним органам юрисдикцій-партнерів, що є сторонами Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Багатостороння угода DPI).

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