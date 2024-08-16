Стало известно, когда состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Бой-реванш состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря этого года в Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава саудовского управления по развлечениям Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х.

Напомним, что 19 мая Усик победил Фьюри в первом в истории поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Усик защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF и отобрал принадлежавший Фьюри титул WBC.

Отмечается, что победитель нового поединка боксеров не будет носить титул абсолютного чемпиона мира. В июне Усик добровольно освободил пояс Международной боксерской федерации (IBF) в пользу победителя грядущего боя британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

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