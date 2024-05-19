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Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

07:00, 19 мая 2024
Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.
Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
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В ночь с субботы на воскресенье, 19 мая, состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за все чемпионские пояса в тяжелом весе профессионального бокса.

Украинец Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Поединок длился все 12 раундов. Судьи отдали победу Александру Усику – 115:112, 113:114, 114:113. В конце девятого раунда украинский боец отправил британца в нокдаун.

Таким образом, украинский боксер стал первым в истории обладателем всех 4 поясов в тяжелом весе.

Победив Фьюри на ринге, он навсегда вписал свое имя в историю бокса.

Украинец объединил все титулы главных боксерских организаций и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке. Последним «абсолютом» в тяжелом весе был Леннокс Льюис, завоевавший этот статус в 1999 году.

Бой Усик-Фьюри стал главным боксерским событием первой половины 2024 года.

Поединок между украинцем и британцем состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Вечер бокса прошел на Kingdom Arena. Поединок обслужил рефери Марк Нельсон (США) и международная бригада судей Майк Фитцджеральд (США), Мануэль Оливер Паломо (Испания) и Крейг Меткалф (Канада).

Как известно, организация боя Усик – Фьюри длилась примерно два с половиной года. Бой должен был состояться еще 17 февраля 2024, но из-за рассечения у британца его сместили еще на три месяца.

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