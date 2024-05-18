В ЦНАПах Киева за первый день действия мобилизационного закона обновили свои данные 850 военнообязанных, — КГГА

Как известно, в первый день предоставления услуги система работала стабильно, проблем с процедурой не возникало.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета»).

Законом о мобилизации определено, что у военнообязанных есть 60 дней для обновления своих данных. Это можно сделать непосредственно в ТЦК и через электронный кабинет, загрузив приложение Резерв+.

Также один из способов это сделать – прийти в ЦНАП.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, столичные Центры предоставления административных услуг начали предоставлять услугу по обновлению данных военнообязанных.

Директор Департамента ЦНАП КГГА предоставления административных услуг Наталья Шамрай отметила, что за первый день этой услугой воспользовались 850 человек. Из них 739 военнообязанных уже получили подтверждение в форме выписки из системы.

По ее словам, в первый день предоставления услуги система работала стабильно, проблем с процедурой не возникало. Все, кто сегодня обратился за обновлением данных в ЦНАП, получили услугу. Процедура занимает не больше 10 минут.

Ранее стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Кроме того, известно, что в приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія.

В то же время, после запуска 18 мая мобильного приложения Резерв+ сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в нем, из-за чего периодически возникают сложности с авторизацией.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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