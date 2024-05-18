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Михаил Федоров объяснил основания для бронирования работников Glovo и Favbet Tech: «Не курьеры или игорка, это — специалисты топ-уровня»

21:14, 18 мая 2024
Глава Минцифры объяснил, почему нужно бронировать ИТ-специалистов из Glovo, Visa, Favbet Tech и других компаний.
Михаил Федоров объяснил основания для бронирования работников Glovo и Favbet Tech: «Не курьеры или игорка, это — специалисты топ-уровня»
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Как сообщалось, работники Glovo, Favbet Tech, Visa и фирм с владельцами из США получили отсрочку от призыва на военную службу. Это вызвало публичный резонанс. Затем Министерство экономики отменило соответствующий приказ о бронировании.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил основания бронирования специалистов некоторых технологических и инновационных бизнесов, среди которых указаны выше компании.

По его словам, IT-специалисты, важные для экономики предприятий должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет Украины.

Он уточнил, что бронирование касается «не курьеров или игорку», а специалистов топ-уровня, в частности архитекторов, разработчиков и т.д.

«В Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи – из ИТ-компаний. Доля ИТ в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд. гривен налогов. Это на 3,1 млрд. гривен больше, чем в 2022 году. Один ИТ-специалист, работающий, создающий и хранящий почти три рабочих места в экономике», - заявил Федоров.

Он добавил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5%. При этом компании, которые Минцифры подает на бронирование, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, потому что соответствуют, по меньшей мере, трем из критериев.

«По приказу подано в бронирование всего 54 IT-специалиста. Это не курьеры или игорка, это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры – основа Дія.City и именно инженеры – наш стратегический ресурс. ООО «КОРТ» - 6 человек, ООО «Виза Украина» - 15 человек, ООО «Гловоапп Украина» - 11 человек, дочернее предприятие «ССМ» - 6 человек, ООО «Агри Чейн» - 1 человек, ООО «ФАВБЕТ ТЭК» - 15 человек», - перечислил глава Минцифры.

Министр пояснил, что компании, подающие на бронирование, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, поскольку соответствуют минимум трем из критериев:

  • средняя зарплата на предприятии не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;
  • отсутствие задолженности по ЕСВ;
  • свыше 1,5 млн. евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;
  • более 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и займов;
  • статус резидента «Дія.City»;
  • важность для национальной экономики – так называемый отраслевой критерий. Для ИТ-компаний это: принадлежность к IT-индустрии, размер средней зарплаты работников за последний квартал (не менее эквивалент 1200 евро по курсу НБУ) и среднесписочное количество работников за последний квартал (не менее 9 человек).

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