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Михайло Федоров пояснив підстави для бронювання працівників Glovo і Favbet Tech: «Не курʼєри чи ігорка, це — спеціалісти топрівня»

21:14, 18 травня 2024
Очільник Мінцифри пояснив, чому потрібно бронювати ІТ-спеціалістів із Glovo, Visa, Favbet Tech та інших компаній.
Михайло Федоров пояснив підстави для бронювання працівників Glovo і Favbet Tech: «Не курʼєри чи ігорка, це — спеціалісти топрівня»
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Як повідомлялося, працівники «Glovo», «Favbet Tech», «Visa» і фірм з власниками із США отримали відстрочку від призову на військову службу. Це викликало суспільний резонанс. Згодом Міністерство економіки скасувало відповідний наказ про бронювання.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив підстави для бронювання спеціалістів деяких технологічних та інноваційних бізнесів, серед яких вказані вище компанії.

За його словами, IT-спеціалісти, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет України.

Він уточнив, що бронювання стосується «не курʼєрів чи ігорки», а спеціалістів топрівня, зокрема, архітекторів, розробників, тощо.

«В Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній. Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці», - заявив Федоров.

Він додав, що всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовані тільки 1,5%. При цьому компанії, які Мінцифри подає на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають щонайменше трьом із критеріїв.

«За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс. ТОВ «КОРТ» — 6 осіб, ТОВ «Віза Україна» — 15 осіб, ТОВ «Гловоапп Україна» — 11 осіб, дочірнє підприємство «ССМ» — 6 осіб, ТОВ «Агрі Чейн» — 1 особа, ТОВ «ФАВБЕТ ТЕК» — 15 осіб», - перелічив очільник Мінцифри.

Міністр пояснив, що компанії, які подають на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

  • середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;
  • відсутність заборгованості з ЄСВ;
  • понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;
  • понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;
  • статус резидента «Дія.City»;
  • важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії, розмір середньої зарплати працівників за останній квартал (не менше, ніж еквівалент 1200 євро за курсом НБУ) та середньооблікова кількість працівників за останній квартал (не менше 9 людей).

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