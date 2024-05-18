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Мін’юст США та TikTok в апеляційному суді прагнуть пришвидшити розгляд справи про потенційну заборону соцмережі

20:57, 18 травня 2024
Творці соцмережі та Мін’юст США звернулися до суду з проханням винести рішення до 6 грудня, щоб мати можливість звернутися до Верховного суду, якщо це буде необхідно до закінчення встановленого в США терміну.
Мін’юст США та TikTok в апеляційному суді прагнуть пришвидшити розгляд справи про потенційну заборону соцмережі
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Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки і соцмережа TikTok звернулися до суду з проханням встановити прискорений графік розгляду юридичних проблем, пов'язаних з вимогою продати американські активи TikTok до 19 січня. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, TikTok, ByteDance і група творців контенту TikTok разом з Мін’юстом США звернулися до Апеляційного суду округу Колумбія з проханням винести рішення до 6 грудня, щоб мати можливість звернутися до Верховного суду, якщо це буде необхідно до закінчення встановленого в США терміну.

Зазначається, що 14 травня група творців TikTok подала позов, щоб заблокувати закон, який може заборонити додаток.

У травні TikTok і материнська компанія ByteDance подали аналогічний позов, стверджуючи, що закон порушує Конституцію США з низки підстав, в тому числі суперечить Першій поправці про захист свободи слова.

Сторони попросили суд призначити справу для усних дебатів, як тільки це стане можливим. Міністерство юстиції заявило, що може таємно подати до суду засекречені матеріали на підтримку обґрунтування національної безпеки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня. Проте, ця нова норма може викликати складний юридичний конфлікт у суді.

Критики такого ультиматуму вважають, що він порушує права користувачів TikTok, гарантовані Першою поправкою Конституції.

Додамо, що TikTok подав до суду, щоб заблокувати закон США про продаж або заборону платформи.

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