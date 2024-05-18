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Минюст США и TikTok в апелляционном суде стремятся ускорить рассмотрение дела о потенциальном запрете соцсети

20:57, 18 мая 2024
Создатели соцсети и Минюст США обратились в суд с просьбой вынести решение до 6 декабря, чтобы иметь возможность обратиться в Верховный суд, если это потребуется до истечения установленного в США срока.
Минюст США и TikTok в апелляционном суде стремятся ускорить рассмотрение дела о потенциальном запрете соцсети
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Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки и соцсети TikTok обратились в суд с просьбой установить ускоренный график рассмотрения юридических проблем, связанных с требованием продать американские активы TikTok до 19 января. Об этом сообщает Reuters.

В частности, TikTok, ByteDance и группа создателей контента TikTok вместе с Минюстом США обратились в Апелляционный суд округа Колумбия с просьбой вынести решение до 6 декабря, чтобы иметь возможность обратиться в Верховный суд, если это потребуется до истечения установленного в США срока.

14 мая группа создателей TikTok подала иск, чтобы заблокировать закон, который может запретить приложение.

В мае TikTok и материнская компания ByteDance подали аналогичный иск, утверждая, что закон нарушает Конституцию США по ряду оснований, в том числе противоречащей Первой поправке о защите свободы слова.

Стороны попросили суд назначить дело для устных прений, как только это станет возможным. Министерство юстиции заявило, что может тайно подать в суд засекреченные материалы в поддержку обоснования национальной безопасности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января. Однако эта новая норма может вызвать сложный юридический конфликт в суде.

Критики такого ультиматума считают, что он нарушает права пользователей TikTok, гарантированные Первой поправкой Конституции.

Добавим, что TikTok подал в суд, чтобы заблокировать закон США о продаже или запрете платформы.

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