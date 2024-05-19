8 тысяч долларов за «билет» в Венгрию: в Николаеве разоблачили лиц, переправлявших уклонистов за границу

Один из подозреваемых задержан в Ужгороде, когда он давал указания военнообязанному по пересечению государственной границы с Венгрией, двое других - в Николаеве.

В Николаеве задержали троих человек, незаконно переправлявших уклонистов за границу. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Им сообщено о подозрении в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, двое жителей города Николаева подыскивали мужчин призывного возраста, которым за денежное вознаграждение предлагали переправку вне пропускных пунктов в страны Евросоюза.

Желающих указанные лица направляли в Ужгород, где третий соучастник – местный житель, организовывал непосредственную переправку лиц через границу.

Стоимость услуг составила 8000 долларов.

Отмечается, что в порядке ст.208 УПК Украины один из подозреваемых задержан в г. Ужгород, когда он предоставлял указания военнообязанному пересечению государственной границы с Венгрией, двое других - в г. Николаеве.

По ходатайству стороны обвинения фигурантам судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 тысяч гривен каждому.

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