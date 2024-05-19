Идентификация ВПЛ: куда может обратиться пенсионер

Ставшие внутренне перемещенными лицами пенсионеры должны были пройти процедуру идентификации. Те, которые не сделать этого раньше могут пройти ее сейчас. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как это сделать.
Так, если лицо хочет пройти идентификацию, обратившись лично в орган ПФУ, то оно может прийти в любой избранный сервисный центр Фонда. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины).
Также пройти идентификацию можно и другими способами:
Если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины необходимо получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое.
Документ вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете.
Оригинал документа вместе с заявлением можно направить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием средств квалифицированной электронной подписи.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.