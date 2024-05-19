Идентификация ВПЛ: куда может обратиться пенсионер

Если лицо хочет пройти идентификацию, обратившись лично в орган ПФУ, то оно может прийти в любой избранный сервисный центр Фонда.

Ставшие внутренне перемещенными лицами пенсионеры должны были пройти процедуру идентификации. Те, которые не сделать этого раньше могут пройти ее сейчас. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как это сделать.

Так, если лицо хочет пройти идентификацию, обратившись лично в орган ПФУ, то оно может прийти в любой избранный сервисный центр Фонда. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины).

Также пройти идентификацию можно и другими способами:

в отделении АО «Ощадбанк»;

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг;

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (соответствующий Порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.11.2023 № 49-2, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 05.12.2023 под №2111/41).

Если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины необходимо получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое.

Документ вместе с заявлением о прохождении идентификации (произвольной формы) следует направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, где пенсионер состоит на учете.

Оригинал документа вместе с заявлением можно направить посредством почтовой связи или в сканированном виде – через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием средств квалифицированной электронной подписи.

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