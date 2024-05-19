Ідентифікація ВПО: куди може звернутися пенсіонер

Якщо особа хоче пройти ідентифікацію, звернувшись особисто до органу ПФУ, то вона може прийти до будь-якого обраного сервісного центру Фонду.

Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами, мали пройти процедуру ідентифікації. Ті, які не зробити цього раніше, можуть пройти її зараз. В Пенсійному фонді України пояснили, як це зробити.

Так, якщо особа хоче пройти ідентифікацію, звернувшись особисто до органу ПФУ, то вона може прийти до будь-якого обраного сервісного центру Фонду. З собою потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

Також пройти ідентифікацію можна й іншими способами:

у відділенні АТ «Ощадбанк»;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України (відповідний Порядок затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.2023 № 49-2, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.12.2023 за №2111/41167).

Якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном – в закордонній дипломатичній установі України необхідно отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.

Документ разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку.

Оригінал документа разом із заявою можна направити засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді – через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

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