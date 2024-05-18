В університеті США кіт отримав ступінь доктора наук

Чотирилапий став важливою частиною університетського життя.

В Університету штату Вермонт кота на прізвисько Маск відзначили званням доктора наук. Про це повідомляють The Guardian та Associated Post.

Чотирилапий став важливою частиною університетського життя. Кіт здобув вчений ступінь завдяки власній товариськості.

«З гучним схвальним муркотінням викладачів опікунська рада присвоїла Максу престижний титул доктора, разом із усіма перевагами котячої м’яти, привілеями кігтеточки та обов'язками, які з цим пов'язані», – зазначили в університеті.

Новоспечений доктор наук не зміг бути особисто присутнім під час урочистої церемонії. Однак працівники університету обіцяють незабаром передати диплом його заслуженому власнику.

Видання Vermont Public розповідає, що раніше Макс був диким кошеням. Після того, як його забрали в турботливі руки теперішньої власниці Ешлі Доу, тварина почала навідуватися в студентське містечко Університету штату Вермонт.

Кіт охоче йде до рук студентів, які катають його у своїх рюкзаках, фотографують і отримують емоційну підтримку вже майже чотири роки. За словами власниці тварини, Макс навіть бував на багатьох столах працівників навчального закладу.

Одного разу прихильники тварини настільки переймалися відсутністю Макса, що створили на честь нього вівтар.

«У ньому були свічки та все інше – і фотографія Макса, яку вони роздрукували та поклали в рамку», – згадує Ешлі Доу.

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