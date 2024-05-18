Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

В університеті США кіт отримав ступінь доктора наук

21:31, 18 травня 2024
Чотирилапий став важливою частиною університетського життя.
В університеті США кіт отримав ступінь доктора наук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Університету штату Вермонт кота на прізвисько Маск відзначили званням доктора наук. Про це повідомляють The Guardian та Associated Post.

Чотирилапий став важливою частиною університетського життя. Кіт здобув вчений ступінь завдяки власній товариськості.

«З гучним схвальним муркотінням викладачів опікунська рада присвоїла Максу престижний титул доктора, разом із усіма перевагами котячої м’яти, привілеями кігтеточки та обов'язками, які з цим пов'язані», – зазначили в університеті.

Новоспечений доктор наук не зміг бути особисто присутнім під час урочистої церемонії. Однак працівники університету обіцяють незабаром передати диплом його заслуженому власнику.

Видання Vermont Public розповідає, що раніше Макс був диким кошеням. Після того, як його забрали в турботливі руки теперішньої власниці Ешлі Доу, тварина почала навідуватися в студентське містечко Університету штату Вермонт.

Кіт охоче йде до рук студентів, які катають його у своїх рюкзаках, фотографують і отримують емоційну підтримку вже майже чотири роки. За словами власниці тварини, Макс навіть бував на багатьох столах працівників навчального закладу.

Одного разу прихильники тварини настільки переймалися відсутністю Макса, що створили на честь нього вівтар.

«У ньому були свічки та все інше – і фотографія Макса, яку вони роздрукували та поклали в рамку», – згадує Ешлі Доу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі відображення помилок в Резерв+ в Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК за місцем обліку

Також у Міноборони закликали невійськовозобов’язаних жінок не вантажити Резерв+.

Представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Представник ТЦК при перевірці військово-облікового документа повинен буде пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом чи посвідченням офіцера, військовим квитком.

У разі невидання начальником держадміністрації розпорядження про заходи мобілізації керівник ТЦК невідкладно інформуватиме Генштаб

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин начальником обласної, Київської міської держадміністрації розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник ТЦК та невідкладно доводить його до виконавців, а також інформує про ігнорування Генштаб.

Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки

Новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду