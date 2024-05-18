В университете США кот получил степень доктора наук

Четвероногий стал важной частью университетской жизни.

В Университете штата Вермонт кота по кличке Маск отметили званием доктора наук. Об этом сообщают The Guardian и Associated Post.

Четвероногий стал важной частью университетской жизни. Кот получил ученую степень благодаря собственной общительности.

«С громким одобрительным мурлыканием преподавателей попечительский совет присвоил Максу престижный титул доктора, вместе со всеми преимуществами кошачьей мяты, привилегиями когтеточки и обязанностями, которые с этим связаны», – отметили в университете.

Новоиспеченный доктор наук не смог присутствовать лично во время торжественной церемонии. Однако работники университета обещают в скором времени передать диплом его заслуженному владельцу.

Издание Vermont Public рассказывает, что раньше Макс был диким котёнком. После того, как его забрали в заботливые руки нынешней владелицы Эшли Доу, животное начало наведываться в студенческий городок Университета штата Вермонт.

Кот охотно идет в руки студентов, которые катают его в своих рюкзаках, фотографируют и получают эмоциональную поддержку почти четыре года. По словам владелицы животного, Макс даже бывал на многих столах работников учебного заведения.

Однажды поклонники животного настолько проникались отсутствием Макса, что создали в честь него алтарь.

«В нем были свечи и все остальное - и фотография Макса, которую они распечатали и положили в рамку», - вспоминает Эшли Доу.

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