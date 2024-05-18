В Укрэнерго рассказали, будут ли отключения света 19 мая

В течение суток 19 мая возможны отключения электроэнергии только в двух областях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 19 мая, в Украине планируется отключать свет только в двух областях. Об этом сообщает Укрэнерго.

В течение суток 19 мая возможны отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей в Харьковской и Полтавской областях.

Это связано с аварийно-восстановительными работами на энергообъектах, пострадавших от российских обстрелов 18 мая.

В других областях ограничений не предсказывают.

Ранее мы писали, что вражеские дроны повредили два объекта энергетики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.