«Продавали» щенков элитной породы за 5 тысяч гривен: в Полтаве будут судить мошенников

После получения предоплаты так называемые продавцы на связь не выходили.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Полтаве будут судить двух злоумышленников, размещавших объявления о «продаже» щенков элитной породы, но после получения предоплаты исчезали. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Полтавы и его знакомой жительницы Полтавского района. Им инкриминируют мошенничество, совершенное повторно, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина, содержавшись под стражей в «Полтавском учреждении исполнения наказаний № 23» (в настоящее время обвинительный акт в отношении него за совершение кражи, грабежа и других преступлений рассматривается в Киевском районном суде Полтавы), договорился со знакомой о помощи в размещении объявлений в интернете. Речь шла о продаже щенков элитной породы. Стоимость одного составила 5 тысяч гривен.

По просьбе полтавчанина женщина размещала информацию, указывала реквизиты своей банковской карты и с целью введения потенциальных покупателей в заблуждение посылала им собственные архивные видео со щенками.

После получения предоплаты так называемые «продавцы» на связь не выходили.

Таким образом злоумышленники успели обмануть нескольких человек.

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