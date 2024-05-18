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Врученной считается только та повестка, которая выдается под личную подпись, — уточнили в Минобороны

18:57, 18 мая 2024
Вручать повестки вправе представители ТЦК, работодатели и полицейские.
Врученной считается только та повестка, которая выдается под личную подпись, — уточнили в Минобороны
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Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). 

Участие в уведомлении военнообязанных во время мобилизации вместе с ТЦК примут полиция, местные органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись. Других вариантов пока не предусмотрено. 

«Сейчас существует положение, что врученной считается повестка, которая выдается под личную подпись человеку. Других вариантов пока не предусмотрено. Если будут какие-нибудь постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют в этом, тогда будем об этом говорить. На данный момент пока их нет», – отметил он в эфире телемарафона.

Лазуткин добавил, что вручать повестки вправе представители ТЦК, работодатели и полицейские.

Также, по его словам, согласно положениям закона о мобилизации проверять военно-учетные документы, которые следует носить с собой с 18 мая, могут полицейские, представители ТЦК и пограничники.

Добавим, что Кабмин 17 мая опубликовал постановление №560, утвердившее Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Порядок определяет, в частности, порядок вручения повесток.

А именно, в нем прописали, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК является:

в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

В документе есть и другие опции - например, передача повестки через почтальона. Она считается врученной, даже если призывник отказался ее взять или отсутствовал дома.

То есть, в соответствии с пунктом 41 Порядка проставление, что лицо отсутствует по адресу, в почтовом уведомлении также будет надлежащим уведомлением о том, что лицо было уведомлено ТЦК.

В дальнейшем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», может быть задействован механизм заочных штрафов (без составления протокола в присутствии лица) и, соответственно, открытие исполнительного производства и блокирование счетов в случае неуплаты штрафа. 

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